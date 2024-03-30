30.03.2024
Фестиваль тайской культуры в Москве пройдет в этом году в масштабном формате в связи с популярностью среди жителей и гостей столицы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергей Черёмин.
«За последние годы между нашими столицами было очень много официальных визитов делегаций, подписаны были документы, регламентирующие взаимодействие двух городов. У нас ежегодно проходит большое количество международных мероприятий, среди них — Московский международный форум «Город образования», на полях которого мы ежегодно ранее проводили Олимпиаду мегаполисов», — приводит его слова ТАСС
.
Одним из самых успешных мероприятий в области культуры министр столичного правительства назвал ежегодный Фестиваль тайской культуры, который пользуется большой популярностью у москвичей.
«Мы приняли решение в этом году сделать его масштабным, правительство Москвы поддержало инициативу посольства Таиланда», — сказал он.
Фото: Pixabay.com