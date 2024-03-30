В Москве концертные залы, цирки, музеи, кинотеатры усилили меры безопасности

Форум-выставка «Россия» на ВДНХ, торговые центры, а также цирки, музеи, кинотеатры, концертные залы, другие культурные площадки России усиливают меры безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле», рассказали ТАСС представители культурных учреждений.





На выставке «Россия» введены дополнительные правила доступа — все посетители проходят на территорию ВДНХ только через контрольно-пропускной пункт, расположенный в арке главного входа. Здесь будет осуществляться осмотр личных вещей каждого гостя с использованием специального оборудования. Дополнительный осмотр также осуществляют при входе в павильоны выставки «Россия».





В «Росгосцирке» также принято решение усилить меры безопасности в дни проведения цирковых представлений. В частности, организованы комплексное взаимодействие с территориальными органами МВД РФ и беспрепятственный доступ к эвакуационным выходам, усилен досмотр на время проведения мероприятий, в случае возникновения нештатной ситуации обеспечен беспрепятственный проезд спецтранспорта к зданию цирка.





В Российском национальном музее музыки рассказали, что пропускной режим на всех площадках музея осуществляется вооруженными подразделениями Росгвардии, а усиление несения службы проведено с 24 февраля 2022 года.





Член Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), руководитель компании АВК’pro Роман Исаев сообщил, что после теракта в «Крокус Сити Холле» кинотеатры и торговые центры ввели дополнительные меры контроля.





Представители концертных площадок — Государственного Кремлевского дворца, МТС Live Холла и «Клуба Алексея Козлова» рассказали, что также усилили меры безопасности.









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