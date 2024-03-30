Цикл концертов «Ратная история Руси» представит Капелла Санкт-Петербурга

Концерт из патриотического цикла «Ратная история Руси» состоится 30 марта в Капелле Санкт-Петербурга под управлением народного артиста СССР Владислава Чернушенко, сообщили в пресс-службе Капеллы.





Цикл посвящен ратным подвигам русских воинов и полководцев, славным деяниям правителей и выдающихся деятелей нашего Отечества, главным этапам становления России как великой державы. Эти вехи истории вдохновили многих выдающихся композиторов и литераторов на создание произведений, без которых невозможно представить Россию и ее культурное наследие, отметили в пресс-службе.





Произведения, включенные в концерт, охватят времена Дмитрия Донского, Ивана Грозного, Смутное время и преобразования Петра Первого. В исполнении Хора и Симфонического оркестра Капеллы прозвучат фрагменты оратории «Иван Грозный» Сергея Прокофьева, композиции «Литургия св. Иоанна Златоуста» Сергея Рахманинова, опер «Жизнь за царя», «Князь Игорь», «Мазепа» и «Хованщина», музыка Петра Чайковского и Георгия Свиридова.





В дальнейшем пройдут программы, посвященные событиям Отечественной войны 1812 года, Крымской, Русско-японской, Гражданской, Великой Отечественной войн.

Цикл завершится 12 июня, в День России, музыкально-поэтической композицией «Россия, Русь, храни себя, храни!», созданной по произведениям русских поэтов и композиторов.





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