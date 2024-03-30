В Чувашии впервые пройдет молодежный фестиваль поэзии «Культурный код «Сеспель»

Первый межрегиональный поэтический фестиваль-конкурс «Культурный код «Сеспель», посвященный классику чувашской литературы Михаилу Сеспелю, пройдет в Чувашии в сентябре-ноябре, сообщили в Чувашском государственном театре юного зрителя имени М. Сеспеля.





Фестиваль состоится в год 125-летия со дня рождения поэта-реформатора, классика чувашской литературы Михаила Сеспеля с приглашением исполнителей из других регионов страны, где проживает чувашская диаспора.





Фестиваль-конкурс организуют для патриотического и нравственно-эстетического воспитания молодежи. В проекте примут участие молодые авторы и исполнители в возрасте от 7 до 24 лет. На первом этапе конкурсный отбор пройдет в муниципальных округах, финал состоится на сцене театра. Победителей определят в двух номинациях: за лучшее исполнение как произведения Сеспеля, так и собственного, авторского поэтического произведения.





Кроме того, в муниципальных округах ТЮЗ покажет спектакль «Сеспель».





Михаил Сеспель является чувашским поэтом-реформатором, прозаиком, драматургом и общественным деятелем. Его стихи переведены на десятки языков мира.









Фото: Pixabay.com