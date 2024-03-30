Открылся первый в России музей истории ликвидации последствий радиационных аварий

Первый в России музей истории ликвидации последствий радиационных аварий открылся в Петербурге, сообщили в пресс-службе городской администрации.





В его открытии принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Музей расположен по адресу: Кондратьевский проспект, д. 32.





Экспозиция рассказывает о трагедиях, которые произошли на объектах атомной энергетики, а также об истории ядерной энергетики, использовании атома в народном хозяйстве и медицине.





Раздел экспозиции, посвященный аварии на Чернобыльской АЭС, показывает работу станции в штатном режиме и в день аварии 26 апреля 1986 года.





Отдельный раздел посвящен работе ликвидаторов. Другая часть экспозиции — «Лента времени» — рассказывает об открытии, изучении и использовании атомной энергии. Интерактивная витрина показывает первую атомную подводную лодку К-3, повествует о героизме экипажа во время пожара.









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