Награждены лауреаты первого кинофестиваля «Неизвестная Россия»

Грани-при первого Всероссийского фестиваля документального кино «Неизвестная Россия» получили сразу два фильма. Церемония награждения состоялась на площадке 75-го павильона в рамках международной выставки-форума «Россия», сообщает ТАСС.





Гран-при фестиваля получил фильм «Дайте мне победить», который сняли Мария Финкельштейн и Светлана Музыченко, о жизни атлетов с ментальными особенностями, готовящихся к Специальной олимпиаде. Еще один Гран-при — у картины «Енисейский марафон» режиссера Владимира Тарасова о путешествии двух сибиряков на скейтбордах.

В специальной номинации «Запечатленное время» победителя определило информационное агентство России ТАСС. Победа досталась фильму «В объятиях амурского тигра» режиссера Ксении Кирсановой.





В номинации «Этнокультура» лучшим стал фильм «Книга степей» режиссера Михаила Мерзликина. Лучшим фильмом в номинации «История» победила картина «Незамерзающий порт надежды» режиссера Дарьи Хреновой, в номинации «Научно-популярное кино» — «Царь горы» Марии Линд и Дарьи Хреновой.





В номинации «Характеры» лучшим признали фильм «Семь дней осени» режиссера Алексея, в номинации «География» — «Путешествие Льюиса Кэролла сквозь зеркало, и что он нашел там» Татьяны Соболевой. В категории «Производственно-технологическое кино» победа досталась ленте «Молодой специалист» Сергея Александрова.





Кинофестиваль проходил в рамках международной выставки-форума «Россия» с 7 по 30 марта, в конкурсной программе были представлены 36 фильмов. Все фильмы-номинанты выйдут в эфире телеканала документального кино «Неизвестная Россия», а фильмы-победители — на НТВ.









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