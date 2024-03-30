Кинотеатр «Ударник» включили в список инвестиционных приоритетных проектов

Реставрацию кинотеатра «Ударник» на улице Серафимовича включили в список инвестиционных приоритетных проектов, сообщил в своем Телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.





«Здание кинотеатра — часть ансамбля объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс Дома Правительства», построенного в 1928–1931 годах по проекту архитектора Бориса Иофана. В советское время в легендарном «Ударнике» проходили крупные фестивали, премьеры и недели кино», — написал мэр.





Специалисты восстановят кровлю со специальным раздвижным механизмом и куполообразные потолки первого этажа, очистят фасады от нескольких слоёв краски. Усилят фундамент, заменят двери и окна.





Помещение оснастят современным оборудованием. Здесь будут большой кинозал с трансформируемой сценой и несколько маленьких, а также книжный магазин и кафе.





Завершить реставрацию планируется до конца 2027 года.





Работы потребуют вложения не меньше 9 млрд рублей. Новый статус серьезно снизит налоговую нагрузку на инвестора.









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