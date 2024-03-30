Кинолаборатория «Профессия — продюсер» завершила отбор на участие

Организаторы Кинолаборатории «Профессия — продюсер» назвали 15 проектов, которые примут участие в бесплатном акселераторе по продюсированию полнометражного игрового кино.





Среди них оказались: «Худшее во мне» продюсера Ивана Хотиненко и режиссера Григория Сазанова, байопик «Курехин. Капитан Хаос», фэнтези «Алёша и волшебная жемчужина» от режиссера драмеди «Скоро кончится лето» Яны Скопиной и многие другие, сообщает Бюллетень кинопрокатчика.





При отборе эксперты основывались на художественной ценности материалов и предыдущем опыте участников.





Напомним, что кинолаборатория создана для продюсеров, которые уже развивают свой игровой проект, а ее задача — создать готовые к производству художественные фильмы. Финалом обучения станет очная защита проектов, где экспертами выступят продюсеры, режиссеры, дистрибьюторы и руководители онлайн-кинотеатров.













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