В Новой Третьяковке открылась выставка «Сигнальная система» Юрия Злотникова

Выставочный проект Третьяковской галереи «Сигнальная система» знакомит зрителей с работами выдающегося русского художника, пионера послевоенного беспредметного искусства Юрия Злотникова, сообщает сайт Третьяковской галереи.





Выставка представляет около 59 произведений из серии «Сигнальная система» и около 5 «Протосигналов». Основная часть работ происходит из собрания семьи художника, 9 графических произведений — из коллекции Третьяковской галереи.





Важную часть проекта составляет архивная часть, где демонстрируются рукописи и сопровождающие их рисунки Злотникова. Экспозиция представляет собой белый куб, в центре которого возвышается «остров» — «кабинет» художника-теоретика, где на столах, подиумах и в витринах расположены рукописи автора: тетради, машинописные листы, миниатюрные рисунки, схемы, фотографии.





В рамках проекта пройдет презентации книги Злотникова «У истоков «Сигнальной системы». Издание, подготовленное специально к выставке, основано на тексте художника, в котором он пошагово описывает свою многолетнюю работу над созданием цикла произведений под общим названием «Сигнальная система».





Выставка открыта до 14 июля.









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