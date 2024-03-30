Российский театр «Большое гнездо» выступил на фестивале в Тунисе

Второй международный театральный фестиваль «Тунис — Мировой театр» собрал в столице Туниса зарубежные коллективы, в том числе из России.





Как рассказал ТАСС руководитель Российского центра науки и культуры в Тунисе (Русский дом) Юрий Зайцев, вместе с театральными коллективами из Ирака, Палестины и Швейцарии выступил российский драматический театр «Большое гнездо» из города Дмитров, основанный в 1966 году.





Решение о приглашении театра «Большое гнездо» было принято с учетом большого успеха выступлений российских театров в 2023 году на фестивале «Театральные дни Карфагена» и в продолжение плодотворного сотрудничества с Тунисским национальным театром.





Зрители увидели на сцене столичного театра «Четвертое искусство» спектакль «Случай на большой дороге» — попурри по мотивам нескольких известных произведений писателя и театрального драматурга Антона Чехова. По сюжету основными действующими лицами постановки стали незнакомые друг с другом пассажиры затерянной на просторах русской земли повозки.





Фестиваль организован и проводится Тунисским национальным театром.









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