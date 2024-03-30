Культовые фигуры отечественного андеграунда представят на фотовыставке в Электротеатре

В фойе Электротеатра 1 апреля откроется выставка фотографа Андрея Безукладникова «Эхо андеграунда. Из жизни Нонсенсориков», сообщили в пресс-службе театра.





Выставка станет продолжением экспозиции «Эхо андеграунда», которая стартовала 18 марта в том же пространстве и посвященной культовым фигурам отечественного андеграунда конца 1980-х годов. Первая часть представила серию портретов легендарных деятелей богемы того времени, таких как Петр Мамонов, Борис Юхананов, Владимир Сорокин, Жанна Агузарова и других.





Вторая часть — «Из жизни Нонсенсориков» — расширит визуальное повествование, погрузив зрителя в документальную хронику андеграундных концертов, спектаклей и перформансов эпохи позднего социализма. Редкие кадры, запечатленные Безукладниковым, воскресят атмосферу того бунтарского времени.





Выставка пройдет в рамках проекта «Три прогулки по маршруту в направлении к новой процессуальности» под кураторством художественного руководителя Электротеатра Бориса Юхананова.





Экспозиция продлится до 21 апреля.









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