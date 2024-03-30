Музей архитектуры им. Щусева к своему 90-летию проведет выставки в трех городах России

В честь своего 90-летнего юбилея Музей архитектуры им. Щусева подготовил передвижную выставку «Шедевры из собрания Музея архитектуры имени А.В. Щусева. Десять веков русской архитектуры», сообщили в его пресс-службе.





Выставка демонстрирует богатейшую историю развития отечественной архитектуры от средневековья до конца ХХ века и пройдет в трех городах России: Хабаровске, Архангельске и Пскове. Проект реализуется в партнерстве с Фондом развития науки и культуры «Таволга» при поддержке Министерства культуры России в рамках нацпроекта «Культура».





На каждой выставке будет представлено около 100 уникальных подлинных предметов из коллекции Государственного научно-исследовательского музея архитектуры им. А.В. Щусева. Посетители выставки могут увидеть богатство и разнообразие архитектуры разных регионов России, взаимосвязь и непрерывность в развитии архитектурных школ, течений и стилей. Через эскизы и чертежи, макеты и подлинные элементы декора, живопись и фотографии жители Хабаровска, Архангельска и Пскова смогут познакомиться с лучшими памятниками псковской, владимиро-суздальской, раннемосковской архитектурных школ, шатрового зодчества, эпох Петровского и Елизаветинского барокко, классицизма и ампира, историзма и модерна, авангарда, сталинской неоклассики и модернизма.





Отдельное внимание в экспозиции уделено архитектуре регионов, в которых находятся музеи, принимающие выставку. В каждом из городов в экспозиции будут подсвечены яркие особенности местной архитектурной школы. Так в Пскове с 7 сентября по 27 октября посетители увидят блестящие образцы средневековой храмовой архитектуры, в Архангельске с 6 июня по 21 июля на выставке будут представлены материалы, связанные с исследованием и реставрацией памятников деревянного зодчества. В Хабаровске, где выставка проходит с 30 марта по 12 мая, акцент сделан на конкурсные проекты первой половины ХХ века, созданных для регионов Дальнего востока.





Напомним, в 2024 году исполняется 90 лет со дня основания Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В. Щусева. С первых дней своего существования Музей стал центром сохранения, изучения и популяризации истории русской архитектуры. Собрание Музея включает около 840 тыс. предметов.









Фото представлено пресс-службой Музея архитектуры им. Щусева