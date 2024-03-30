В Красноярске покажут концерт-спектакль об аргентинском композиторе Асторе Пьяццолле

Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина и театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского поставили концерт-спектакль об известном аргентинском композиторе Асторе Пьяццолле, сообщила пресс-секретарь оперного театра Мария Устюгова.





На сцене Красноярского театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского 30 и 31 марта пройдет премьера мультижанрового спектакля-концерта «Кругосветное путешествие в мир танго». Эта постановка посвящена жизни и творчеству Астора Пьяццоллы, который сделал танго классикой.





«В спектакле соединятся несколько жанров — инструментальная музыка, вокал, балет, драматургия. Спектакль стал синтезом двух танцевальных направлений — на пуантах и в традиционной обуви танго. Проект позволил артистам классического балета попробовать себя в непривычной пластике», — приводит слова Устюговой ТАСС





Это авторский проект главного дирижера театра Дмитрия Юровского. Режиссером спектакля стал главный режиссер театра Пушкина Олег Рыбкин. В спектакле звучит авторская музыка Астора Пьяццоллы. В роли известного аргентинца артист драмтеатра, заслуженный артист России Эдуард Михненков.









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