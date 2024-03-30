В филиале Мариинки в Северной Осетии состоится премьера оперы Джордано «Федора»

Премьера оперы выдающегося композитора Джордано «Федора» пройдет 5 и 6 апреля в филиале Мариинского театра в Республике Северная Осетия — Алания, сообщили в пресс-службе филиала.





В заглавной партии выступят солистки театра оперы и балета Зарина Багаева и Анастасия Ивакина. В спектакле будут заняты солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра и яркие артисты владикавказского филиала Мариинского театра.





Новая версия оперы «Федора» на владикавказской сцене впервые прозвучит на итальянском языке. Идея ее представления принадлежит художественному руководителю академии молодых оперных певцов Мариинского театра и театра оперы и балета филиала Мариинского театра в Северной Осетии Ларисе Гергиевой. Она выступила музыкальным руководителем и режиссером постановки. Художник-постановщик, художник по костюмам, сценограф — заслуженный художник республики Нина Черчесова.





Лариса Гергиева назвала предстоящую премьеру уникальным событием, поскольку эта опера не идет в России, за исключением Мариинского театра, в котором она представлена в концертном исполнении. Опера Джордано подвластна только высокопрофессиональным певцам, которые умеют петь итальянскую музыку.





Мировая премьера «Федоры» состоялась в 1898 году на сцене Театро лирико в Милане. Она регулярно звучит за рубежом, но почти не исполняется в России.







