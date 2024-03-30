Названа дата выхода сериала «Панчер»

Спортивная драма от «Кинокомпании 8 студия» и «Кинокомпании братьев Андреасян» дебютирует на платформе Premier с 11 апреля, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра.





В центре повествования сериала — чемпион мира по боксу, который по трагической случайности становится виновником непреднамеренного убийства и оказывается вынужден ответить за содеянное. Отбыв наказание, Виктор не отчаивается и становится тренером ребят из детдома. Помогая детям, бывший боксер начинает помогать себе.





В актерском составе задействованы Евгений Шириков, Елизавета Моряк, Ян Цапник, Дмитрий Поднозов, Федор Федосеев и другие.









Фото: пресс-служба Premier