Названа дата выхода сериала «Панчер»

Фестиваль-конкурс посвящен классику чувашской литературы Михаилу Сеспелю.
Задача кинолаборатории — создать готовые к производству художественные фильмы.
Выставочный проект знакомит с работами выдающегося русского художника, пионера послевоенного беспред...
Дополнительные меры контроля вводятся после теракта в «Крокус Сити Холле».
Новая версия оперы «Федора» на владикавказской сцене впервые прозвучит на итальянском языке.
Фестиваль-конкурс посвящен классику чувашской литературы Михаилу Сеспелю.
Задача кинолаборатории — создать готовые к производству художественные фильмы.
Выставочный проект знакомит с работами выдающегося русского художника, пионера послевоенного беспред...
Дополнительные меры контроля вводятся после теракта в «Крокус Сити Холле».
Новая версия оперы «Федора» на владикавказской сцене впервые прозвучит на итальянском языке.
В спектакле соединятся несколько жанров — инструментальная музыка, вокал, балет, драматургия.
Оно будет выставлено в экспозиции мемориального комплекса к 80-летию Победы в 2025 году.
Цикл посвящен ратным подвигам русских воинов и полководцев, славным деяниям правителей и выдающихся ...
Фестиваль «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений» впервые состоялся в Сыктывкаре и посвящен 15...
Мероприятие пользуется большой популярностью у жителей и гостей города.
Он будет посвящен 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Мировая премьера фильма запланирована на 12 апреля 2024 года.
Также в кинотеатрах России вышли фильмы «Ненормальный» и «Сказки Гофмана».
Речь идет о песнях «Ну где же вы, девчонки?», «Я не отдам тебя никому», «Дома не сиди» и других.
Выставка открылась в Российском центре науки и культуры.
Артист ушел из жизни в 61 год.
Проект начнет работать в Ростовском областном музее изобразительных искусств (РОМИИ).
Губернатор области Василий Анохин отметил, что это позволит вдохнуть новую жизнь в участки.
В экспозицию вошли фотографии, живопись, графика и скульптура.
Госсетт-младший был первым темнокожим актером, который получил премию «Оскар».
30.03.2024