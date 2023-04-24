Премьера восстановленных балетов Леонида Якобсона пройдет в Петербурге 24 апреля

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Восстановлением этюдов 1970-х годов занимались педагоги-репетиторы Вера Соловьева и Николай Левицкий, солировавшие в труппе Якобсона при его жизни. Сценическое оформление создал внук хореографа Леонид Якобсон, костюмы — Анна Якущенко, световое оформление — Маргарита Фоминская.По словам Соловьевой, в своих постановках Якобсон «пытался не столько спорить с классикой, сколько ее развивать, открывать в ней больше возможностей».В программу вошли «Блестящий дивертисмент» на музыку Глинки, «Лебедь» Сен-Санса, «Средневековый танец с поцелуями» Прокофьева и интерпретация испанского народного танца «Качуча» на музыку Сарасате.