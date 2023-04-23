В Третьяковской галерее выставят более 70 икон XIV-XIX веков

Многие работы из частной коллекции будут экспонироваться впервые, сообщила пресс-служба ГТГ.

С 28 апреля по 13 августа в основном здании Третьяковки в Лаврушинском переулке пройдет выставка «Жизнь и чудо. Иконы XIV-XIX веков из частного собрания».





Посетители увидят десятки икон, в том числе купленных на аукционах в Европе. Многие из них ни разу не экспонировались. Некоторые освободили от поздних наслоений перед выставочным проектом.





Большинство работ представляют собой житийные иконы святых, где лик святого или святой сопровождают последовательные сцены об их жизни и чудесах. В экспозицию включены образы пророка Илии, святителя Николая Чудотворца, мучениц Параскевы и Анастасии, преподобного Сергия Радонежского. Представлены и более редкие иконы преподобного Иосифа Песнописца, мучеников Виктора и Вонифатия и др. Также посетители увидят списки с чудотворных икон Богоматери, дополненные сюжетами из сказаний об этих иконах. В их числе — Владимирская икона Богоматери.