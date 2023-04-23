Россияне выбрали любимую роль Юрия Яковлева

К 95-летию со дня рождения советского и российского актера канал «Мосфильм. Золотая коллекция» провел опрос. Результаты исследования изучило ТАСС.





На первом месте оказались две роли из комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Юрий Яковлев предстал в образе управдома и царя, которые 68% респондентов назвали любимыми.





47% опрошенных отдали предпочтение Ипполиту из «Иронии судьбы». 36% — поручику Ржевскому из «Гусарской баллады». 25% голосов набрал князь Мышкин из «Идиота», 23% — пацак Би из антиутопии «Кин-дза-дза!».





25 апреля актеру исполнилось бы 95 лет. Он скончался в 2013-м. В его фильмографии значатся более 70 кинопроектов. Также Яковлев исполнил десятки ролей в Театре Вахтангова.





Фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»