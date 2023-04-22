В Башкирии простились с певцом Динаром Рахматуллиным

Церемония прощания с артистом состоялась в Республике Башкортостан. Информацию о похоронах артиста подтвердила его сестра. В каком конкретно населенном пункте похоронили музыканта, не указывается.Динар Рахматуллин был найден мертвым в звукозаписывающей студии. Родственники певца не разглашают причины смерти 33-летнего музыканта. Подписчики сообществ музыканта в соцсетях выдвигают предположения, что музыкант мог покончить с собой.Динар Рахматуллин родился в городе Набережные Челны 10 февраля 1988 года. В 2008 году начал музыкальную карьеру, за которую выпустил несколько дисков.