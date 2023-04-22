Украинский минкульт выступил против славянского фестиваля во Франции

Министерство культуры и информационной политики Украины осудило фестиваль Arsmondo во французском Страсбурге.



В заявлении министерства говорится о несогласии в свете конфликта с концепцией фестиваля, посвященного славянским народам.



Фестиваль Arsmondo проходит в апреле и мае и организован Национальной Рейнской оперой. В рамках фестиваля проводятся концерты, выставки, кинопоказы, лекции. В частности, в программе заявлены выставки славянских фотографов, лекция о политизации рок-музыки в Беларуси, фильм о событиях в Мариуполе, джазовый концерт украинских музыкантов, выставку запрещенной в СССР русскоязычной литературы.



В министерстве культуры Украины обвинили организаторов фестиваля в использовании терминов «созвучных идее русского мира», повторяющих «нарративы российской пропаганды» и высказались о недопустимости проведения славянского фестиваля во Франции.





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