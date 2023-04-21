Джуно Темпл снимется в «Веноме 3» вместе с Томом Харди

Джуно Темпл, известная по роли в комедийном сериале «Тед Лассо», снимется в третьей части кинокомикса «Веном».



Главную роль в фильме вновь играет Том Харди.





Какая роль досталась Темпл, пока неизвестно. Производство «Венома 3» находится на стадии набора актеров и других сотрудников съемочной команды.





«Веном 3» станет режиссерским дебютом сценаристки «Пятидесяти оттенков серого» Келли Марсел. Она также написала сценарий кинокомикса.





Дата премьеры третьей части фильмов об инопланетном супергерое пока не объявлена.









Фото: кадр из сериала «Тед Лассо»