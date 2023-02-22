В Новосибирске открылась выставка церковного искусства из Музея Андрея Рублева

22.02.2023

В Новосибирске открылась выставка церковного искусства из Музея Андрея Рублева
В экспозицию вошли более 120 произведений русского церковного искусства XVI — начала XX века, передает ТАСС.

Проект «История русской святости» стартовал в Новосибирском художественном музее. Он позволит составить целостное представление о разнообразии русской иконографии.

Выставка посвящена образам русских святых, ставших известными благодаря их духовным подвигам. В их числе крестивший Русь князь Владимир, Серафим Саровский и др. Посетители увидят иконы, гравюры, образцы декоративного искусства и другие предметы из коллекции Музея им. Андрея Рублева в Москве. Самые ранние артефакты датируются XVI веком.

Выставка работает до 21 мая.

Фото: Pixabay