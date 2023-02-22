Путин призвал Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта об экотуризме

Законопроект установит принципы работы в сфере экологического туризма, в том числе на особо охраня...
Зрителям Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга представят лучшие программы II ММФАФ, сообщила пре...
Мероприятие «Слава защитникам Отечества» состоится в «Лужниках», сообщает ТАСС со ссылкой на организ...
Новым проектом режиссера Стивена Спилберга станет мини-сериал по сценарию нереализованного фильма ...
Мероприятие проходит в течение двух дней в кинотеатре Lido Connect.
Законопроект установит принципы работы в сфере экологического туризма, в том числе на особо охраня...
Зрителям Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга представят лучшие программы II ММФАФ, сообщила пре...
Мероприятие «Слава защитникам Отечества» состоится в «Лужниках», сообщает ТАСС со ссылкой на организ...
Новым проектом режиссера Стивена Спилберга станет мини-сериал по сценарию нереализованного фильма ...
Мероприятие проходит в течение двух дней в кинотеатре Lido Connect.
Конкурсная программа фестиваля включала 36 картин.
В Министерстве культуры России опровергли информацию о составлении списков писателей, чьих книг якоб...
В Третьяковской галерее опровергли информацию о том, что задержанный в Калининграде по подозрению в ...
Постановщик объяснил причины отмены продления проекта недостаточно большой аудиторией.
«Миссия ассасина» станет, вероятно, последним фильмом для Брюса Уиллиса, так как ранее у артиста был...
Студенты пройдут обучение по двум специальностям, чтобы в дальнейшем пополнить труппу Мариупольского...
Сценарий картины написан по роману «На веки вечные» Александра Звягинцева.
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Проект «Культура» предусматривает в том числе приобретение 28 автоклубов, оснащение ДШИ, комплектова...
Российский певец Александр Маршал сообщил, что не смог приехать на Украину в 2015 году на похороны м...
В Музее Победы стартовал Первый общероссийский передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству».
С 23 февраля по 15 марта в рамках «Больших гастролей» пройдет 15 показов Донецкого театра им. М.М. Б...
Косяков отметил, что ведущим нового шоу, которое выйдет в эфире Первого канала 4 марта, будет Валдис...
22.02.2023