Путин призвал Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта об экотуризме

22.02.2023

Путин призвал Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта об экотуризме
Законопроект установит принципы работы в сфере экологического туризма, в том числе на особо охраняемых природных территориях. Этот вопрос президент РФ поднял в обращение к парламенту. 

Владимир Путин назвал законопроект о развитии туризма на ООПТ «очень важным вопросом для нашей страны» и попросил депутатов ускорить работу над его рассмотрением и принятием. По словам главы государства, документ введет принципы работы в сфере экотуризма, а также определит, «что и где можно строить, а что нельзя».

На сегодня статусом ООПТ в России наделены 236 федеральных объектов общей площадью почти 75 млн га, отметило агентство.

Фото: Pixabay