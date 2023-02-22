Митинг-концерт в поддержку участников СВО пройдет в Москве 22 февраля

Мероприятие «Слава защитникам Отечества» состоится в «Лужниках», сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.





Концерт начнется в 15:00. Кроме того, с 12:00 до 17:00 будет работать сцена у стадиона. Запланированы выступления братьев Запашных, Марата Башарова, Зары, иеромонаха Фотия, Хабиба и других артистов, в том числе из ЛНР и ДНР.





По информации агентства, в мероприятии могут принять участие до 200 тысяч посетителей, в том числе из патриотических и молодежных организаций. Рядом с основной площадкой пройдут исторические реконструкции, будет работать выставка военной техники РФ.





Об участии президента Владимира Путина в митинге не сообщается. Накануне он выступил с посланием к парламенту.





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