Спилберг анонсировал разработку сериала «Наполеон» по сценарию Кубрика

Новым проектом режиссера Стивена Спилберга станет мини-сериал по сценарию нереализованного фильма Стэнли Кубрика. Об этом постановщик «Фабельманов» сообщил на Берлинале-2023.
«Наполеон» будет включать семь серий. Его премьера состоится на телеканале HBO.
По словам Спилберга, Кубрик написал скрипт в 1961 году. Он планировал снять по нему полнометражную ленту после, для чего подробно изучил жизнь французского императора и полководца. Однако идея осталась неосуществленной.
В настоящее время британский режиссер Ридли Скотт снимает историческую драму о Наполеоне по сценарию Дэвида Скарпы. Сюжет сосредотачивается на восхождении офицера к вершине власти и славы. В главной роли — Хоакин Феникс. Премьера запланирована на 2023 год.
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