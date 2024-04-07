Арт-центр Mutabor в Москве возобновил свою работу под новым именем

Mutabor в Москве, деятельность которого была временно приостановлена после скандальной «голой вечеринки», организованной телеведущей Анастасией Ивлеевой, открылся под новым названием — Arma, передает «Коммерсантъ».





Об этом объявил музыкальный лейбл System 108, также сообщивший о проведении первой вечеринки клуба в ночь на 6 апреля. Это мероприятие было приурочено к девятилетию самого лейбла.





Мероприятие собрало около тысячи гостей. Всем посетителям заклеили камеры на телефонах, а их личные вещи подвергались тщательному осмотру. Оплата билетов и пополнение депозитной карты были возможны только наличными.





Работа клуба Mutabor была приостановлена на 90 суток в конце декабря 2023 года в результате проверки Роспотребнадзора, проведенной после «голой вечеринки», устроенной Анастасией Ивлеевой.









Фото: скриншот Youtube