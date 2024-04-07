Омский государственный академический театр драмы отмечает свой юбилей новой постановкой

В этом году Омский государственный академический театр драмы отмечает свое 150-летие. В честь этого события театр подготовил специальный спектакль под названием «Омское время», сообщает ТАСС.





Спектакль «Омское время» будет представлен в день основания Омского драматического театра, 28 мая. По словам Лапухина, руководителя театра, в этот день планируется собрать всех, кто внес вклад в развитие театра, включая артистов, художников и режиссеров. Для широкой публики спектакль будет доступен 30 мая.





Постановка посвящается важным событиям и людям, которые оказали значимое влияние на историю театра. Режиссером спектакля стал заслуженный артист России, актер театра и кино Сергей Волков, который служил в Омском театре с 1985 по 2006 год. Сценарий для спектакля написала Ольга Никифорова.





В рамках юбилейных мероприятий запланированы творческие встречи с известными режиссерами и артистами, включая коллектив Театра на Васильевском из Санкт-Петербурга. После окончания праздничных мероприятий этот театр начнет свои гастроли в Омске, в ходе которых будут представлены семь спектаклей, включая «Горе от ума» Грибоедова, «Мещане» Максима Горького, «Провинциальные анекдоты» Александра Вампилова и другие.









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