В рамках выставки «Россия» школьники получат возможность встретиться с народной артисткой России Анной Ковальчук

12 апреля в павильоне в рамках цикла встреч с известными деятелями в сфере культуры и искусства «100 вопросов взрослому» для школьников состоится встреча с актрисой театра и кино, народной артисткой России Анной Ковальчук, сообщает сайт Минкультуры России.





Проект организован в рамках программы «Территория культуры Росатома» и проекта «Культура для школьников».





Анна Ковальчук является актрисой Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета. Актриса дважды становилась обладательницей награды «За лучшую женскую роль в сериале» на фестивале «Виват, кино России!» за участие в сериалах «Тайны следствия» и «Мастер и Маргарита». Ее актерский талант также проявился в различных киноролях, включая экранизации классических произведений и исторических сериалов.





В ходе встречи школьники смогут узнать больше о профессии актрисы, о том, как проходят съемки кинофильмов и что происходит за кулисами театра. Анна Ковальчук также поделится историями из своей жизни и расскажет о своих увлечениях.





Мероприятие организовано Министерством культуры России, Минпросвещения России, Центром культурных стратегий и проектного управления и Российским фондом культуры в рамках проекта «Культура для школьников».









Фото: скриншот YouТube