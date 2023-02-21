В Музее Победы прошли первые показы «Кино на службе Отечеству»

В Музее Победы в рамках Первого общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству» состоялись показы документального кино, передает пресс-служба музея.



Во вторник, 21 февраля, прошла премьера документальной картины режиссера Юлии Клименко «Когда придет весна», состоялся показ документальных новелл из цикла «Женщины Донбасса» режиссера Юлии Барановской.



В программу вошли также фильмы «Рассказы с Донбасса» Даринки Петрович.



«Я очень горжусь, что мою работу отобрали на фестиваль "Кино на службе Отечеству", потому что ситуация в ДНР очень напоминает события в Югославии в 1990-е годы, и я понимаю, что тогда мы проиграли информационную войну из-за того, что практически не говорили и не снимали об этом. Сейчас нельзя допустить повторения истории», — рассказала создатель картины сербская журналистка Даринка Петрович.



Зрители показа смогли встретиться с создателями картины.



Показ будет проходить до 25 февраля.









Фото: пресс-служба Музея Победы