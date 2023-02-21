В Уфе прошел Международный кинофестиваль «Свой путь». Мероприятие проходило на площадках кинотеатра «Родина» и Дома Актера, сообщает пресс-служба фестиваля.



Конкурсная программа фестиваля включала 36 картин, в рамках фестиваля состоялось 15 обсуждений фильмов со зрителями, создателями кино, приглашенными гостями.



«Для программы кинофестиваля мы выбрали то кино, сквозь призму которого можно обсудить глубокие темы и события современности и сформировать на них свой собственный, независимый взгляд», — рассказала президент фестиваля Юлия Быба.



Руководитель добавила, что обсуждение фильмов было очень насыщенным, интересным и эмоциональным.



Гран-при фестиваля получила картина «Земля Эльзы» режиссера Юлии Колесник. Главный приз конкурса игровых полнометражных фильмов достался картине «Дневник поэта» режиссера Булата Юсупова.



Картина «Не хороните меня без Ивана» режиссера Любови Борисовой получила специальный приз жюри конкурса игровых полнометражных фильмов.



Призами фестиваля отмечены также картины «Кажется, навсегда» (режиссер Алена Олейник), «Санки» (режиссер Сухроб Кадиров), «Геннадий у Аппарата» (режиссер Илья Пономарев), «Велга» (режиссер Анастасия Нечаева), «Оторванные» (режиссер Владимир Кривов), «Нерасставание» (режиссер Наталия Гугуева, «Выход» (режиссеры Максим Арбугаев и Евгения Арбугаева), «Чудомобиль» (режиссер Валентина Коровникова), «Защитники духа» (режиссер Александра Богучарская).



Показы фестивальных картин также пройдут в четырех городах России — Москве, Костроме, Ростове-на-Дону и Туле.







