Певец Александр Маршал рассказал, что его не пустили на Украину похоронить мать

21.02.2023

Певец Александр Маршал рассказал, что его не пустили на Украину похоронить мать
Российский певец Александр Маршал сообщил, что не смог приехать на Украину в 2015 году на похороны матери.

Об этом артист рассказал в программе «Жизнь и судьба». Маршал сообщил, что в 2015 году не стало его матери.

«Поскольку я в списках «Миротворца», я позвонил своим друзьям и рассказал, что случилась беда, попросил подстраховать в аэропорту. Они кому-то позвонили, видимо, из СБУ. Им ответили: «Пусть не приезжает», — рассказал певец.

Маршал добавил, что его шокировало такое отношение. Артист сообщил, что тело его матери было кремировано, а урну с прахом привезли друзья.

Александр Маршал также не смог проститься со своей младшей сестрой, которая скончалась спустя два года после смерти матери.


Фото: Эмпатия Манучи/YouTube