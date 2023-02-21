Певец Александр Маршал рассказал, что его не пустили на Украину похоронить мать

Российский певец Александр Маршал сообщил, что не смог приехать на Украину в 2015 году на похороны матери.



Об этом артист рассказал в программе «Жизнь и судьба». Маршал сообщил, что в 2015 году не стало его матери.



«Поскольку я в списках «Миротворца», я позвонил своим друзьям и рассказал, что случилась беда, попросил подстраховать в аэропорту. Они кому-то позвонили, видимо, из СБУ. Им ответили: «Пусть не приезжает», — рассказал певец.



Маршал добавил, что его шокировало такое отношение. Артист сообщил, что тело его матери было кремировано, а урну с прахом привезли друзья.



Александр Маршал также не смог проститься со своей младшей сестрой, которая скончалась спустя два года после смерти матери.









Фото: Эмпатия Манучи/YouTube



















