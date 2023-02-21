Комик Косяков предположил, что Масляков окончательно отказался от роли ведущего КВН

Популярный обзорщик КВН, актер и комик Денис Косяков предположил, что Александр Масляков мог окончательно отказаться от роли ведущего КВН.



Об этом комик рассказал на своем YouTube-канале.



Косяков отметил, что ведущим нового шоу, которое выйдет в эфире Первого канала 4 марта, будет Валдис Пельш.



«Судя по всему, Александр Васильевич окончательно отошел от дел, а АМиК и Первый канал уже окончательно определились с ведущим», — рассказал блогер.



В то же время Косяков подчеркнул, что высказал свое личное мнение, которое не подтверждено никакой инсайдерской информацией.



«Легко могу предположить, что все совсем не так и просто Пельш в очередной раз заменяет Маслякова, а потом все будет как прежде», — сказал комик.



В эфире Первого канала 4 марта состоится телеигра 1/8 Высшей лиги КВН.









Фото: Первый канал/YouTube