Выставка и аукцион «Эдуард Лимонов и его окружение» пройдут в Москве

Фото: пресс-служба аукционного дома «Антиквариум»

Выставка откроется 25 февраля и продлится три дня. Она расположится в арт-пространстве «Нигде Кроме», где посетители увидят редкие снимки писателя и его окружения, письма и книги, в том числе с его автографами, рисунки, прижизненные издания, графические иллюстрации московских авторов к его стихам и др. Самый дорогой лот — рукописный сборник стихотворений с автографом, адресованный Фифи. Он стал последним поэтическим сборником автора. Начальная стоимость лота составляет 300-500 тысяч рублей.В последний день работы экспозиции, 27 февраля, пройдет вечер памяти Лимонова. С 28 февраля по 3 марта в «Антиквариуме» представят предметы, которые выставят на торги. 4 марта в 18:00 стартует аукцион.