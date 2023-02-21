Российский сериал о советском разведчике Рихарде Зорге дебютирует в Японии

25 февраля в Токио состоится премьера многосерийного фильма «Зорге» Сергея Гинзбурга, передает ТАСС.





«Зорге» покажет киноцентр K’s cinema в шести частях. В день премьеры и в следующие дни будут транслировать по две серии. Показ, который проведут дважды, завершится 10 марта.





Проект 2019 года посвящен драматической судьбе легендарного разведчика, который восемь лет проработал в Японии, где создал обширную агентурную сеть. В числе выявленных им сведений была информация о том, что Япония не вступит в войну с СССР одновременно с Германией. Советское руководство перебросило силы с восточного направления на запад, что помогло победить в битве под Москвой. Зорге арестовали в 1941 году и казнили в 1944-м. В 1966-е он получил звание Героя СССР.





В главной роли — Александр Домогаров.





Фото: кадр из сериала «Зорге»