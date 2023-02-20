Премьера фильма «Чебурашка» прошла в Венгрии

20.02.2023

Премьера фильма «Чебурашка» прошла в Венгрии
Самый кассовый фильм в отечественном прокате показали в Будапеште, сообщила «Культуромания».

Семейную комедию Дмитрия Дьяченко представили в кинотеатре «Урания». Показ на русском языке с венгерскими субтитрами собрал полный зал. Организаторы не исключили, что повторят киносеанс.

В марте «Чебурашку» планируют показать в странах Ближнего Востока. 

Кинокартина о знакомом всем герое Эдуарда Успенского стала самостоятельной историей. Ее премьера в России прошла 1 января. В течение нескольких недель «Чебурашка» возглавлял прокат. Бокс-офис фильма превысил 6,6 млрд рублей. При этом официальный прокат еще не завершился.

Фото: кадр из фильма «Чебурашка»