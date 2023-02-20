В Петербурге отметят день рождения Алексея Балабанова

В день рождения культового режиссера пройдут встречи и экскурсии по выставке-путешествию «Балабанов». Об этом сообщается на сайте проекта.





25 февраля в Севкабеле, где проходит масштабная выставка, пройдет День Балабанова. В этом году постановщику и сценаристу могло исполниться 64 года.





Посетителей ждет встреча с продюсером Сергеем Сельяновым, который основал кинокомпанию СТВ вместе с Балабановым и возглавил ее. Он спродюсировал многие проекты режиссера. Оператор Сергей Астахов, снявший «Счастливые дни», дилогию «Брат», «Реку», «Мне не больно» и другие фильмы Балабанова, проведет экскурсию по выставке. Также экскурсоводами выступят певица Настя Полева и гитарист Егор Белкин — герои дипломного докфильма режиссера «Егор и Настя».





Ранее сообщалось о продлении работы выставки до 15 марта.





Фото: кадр из фильма «Я тоже хочу»