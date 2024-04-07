Чеченская Республика вводит обязательные нормы темпа для музыкальных и хореографических произведений

Власти Чеченской Республики установили обязательные параметры для музыкального темпа во всех музыкальных, вокальных и хореографических произведениях в регионе. Теперь темп должен составлять от 80 до 116 ударов в минуту, сообщает ТАСС.





Министр культуры республики Муса Дадаев на своей странице в социальных сетях поделился информацией о решении, согласованном с главой республики Рамзаном Кадыровым.





Он указал, что в дальнейшем все музыкальные, вокальные и хореографические произведения должны соответствовать установленному темпу от 80 до 116 ударов в минуту.





Дадаев также отметил, что в регионе ведется большая работа по приведению произведений в соответствие с чеченским менталитетом и музыкальным ритмом. Он подчеркнул, что их задача — передать будущим поколениям культурное наследие чеченского народа, включая обычаи и традиции.









Фото: скриншот Youtube