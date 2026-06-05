Кировские театры примут участие в проекте «Театральный поезд»

Государственные театры Кировской области присоединятся к всероссийскому проекту «Театральный поезд», приуроченному к 150-летию Союза театральных деятелей РФ.



Инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив и объединит 160 театров и более 5 тысяч артистов со всей страны.



В мае 2026 года театральные составы, включающие 18 тематически оформленных вагонов, вместе с творческими коллективами отправились по маршрутам Владивосток — Москва и Севастополь — Москва.





Прибытие поезда в Киров ожидается 22 июня, сообщили в региональном минкультуры. Участниками события станут театры из Перми и Екатеринбурга. Выступления пройдут на сценах Кировского драматического театра, Театра на Спасской и Кировского театра кукол.





На железнодорожном вокзале Кирова откроется экспозиция, рассказывающая о Союзе театральных деятелей России, театральном искусстве и театральных профессиях. Пока поезд находится в областной столице, местные артисты дадут представления в специальном вагоне-театре.





Артисты Кировской драмы, Театра кукол и Театра на Спасской примут эстафету от пермских и екатеринбургских коллег. 23 июня они отправятся на «Театральном поезде» в Кострому и Ярославль, где представят лучшие постановки из своего репертуара.



