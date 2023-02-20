«Аватар: Путь воды» стал третьим самым кассовым фильмом в истории

Сиквел «Аватара» 2009 года обошел драму «Титаник» по кассовым сборам, сообщил THR.





Новый фильм Джеймса Кэмерона обошел его же ленту 1998 года. К настоящему моменту бокс-офис Avatar 2 превысил $2,243 млрд. В кошельке «Титаника» — $2,242 млрд, которые удалось собрать, в том числе с помощью повторного проката к 25-летию фильма.





Теперь продолжение истории Пандоры значится на третьей строчке списка самых коммерчески успешных картин в истории кинематографа. Впереди нее — «Мстители: Финал» братьев Руссо ($2,79 млрд), лидер — оригинальный «Аватар» Кэмерона ($2,92).





При этом в домашнем прокате «Путь воды» пока занимает девятое место среди самых финансово успешных фильмов. Строчкой выше располагается «Титаник».





Фото: кадр из фильма «Аватар 2»