Актриса Ядвига Бараньская скончалась через три дня после своего 89-летия

24 октября, всего через три дня после своего 89-летия, скончалась Ядвига Бараньская, известная польская актриса театра, кино и телевидения, а также сценаристка и певица. В ее творческой биографии значатся множество наград и значительных достижений.





Ядвига Бараньская родилась в Лодзи и в 1958 году окончила знаменитую Киношколу в том же городе. В период с 1956 по 1966 год актриса выступала на сцене Teatru Klasycznego, затем продолжила свою карьеру в Польском театре в Варшаве.





Свое киноискусство Бараньская активно развивала в фильмах своего супруга, режиссера и сценариста Ежи Антчака, который также был номинантом на премию «Оскар». Наибольшую известность ей принесла персонаж в фильме «Ночи и дни», адаптированном по роману Марии Домбровской, а также главная роль в картине «Графиня Коссель». В 1980 году пара эмигрировала в США.





В 2002 году Бараньская и Антчак совместно сняли фильм «Шопен. Желание любви», посвященный Фредерику Шопену и его отношений с французской писательницей Жорж Санд. Ядвига исполнила роль матери Шопена, а также была соавтором сценария и сорежиссером проекта.





Среди других значимых фильмов с участием актрисы — «Прокаженная», «Беспокойный постоялец», «Обломки корабля», «Солдат королевы Мадагаскара» и «Скандал из-за Баси».





Информация о смерти актрисы появилась в базе агрегатора FilmPolski. Известно, что Бараньская скончалась в США, однако причина ее смерти пока не раскрыта.









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