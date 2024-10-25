Луганский театр имени Павла Луспекаева отпраздновал 85-летие

Луганский академический русский драматический театр имени Павла Луспекаева отмечает 85-летие. Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил театральный коллектив с этой важной датой.





В ходе поздравления Пасечник подчеркнул значимость театра как хранителя традиций русского драматического искусства. Он отметил, что за годы своего существования коллективу удалось не только сохранить классические произведения, но и создать уникальный стиль. Спектакли на основе русских классиков остаются актуальными и на сегодняшний день, что вызывает восхищение у зрителей.





Глава республики также акцентировал внимание на том, что в репертуаре театра ярко отражена история региона. Он отметил, что постановки, посвященные подвигам молодогвардейцев и героическому сопротивлению местных жителей против украинских неонацистов, заставляют задуматься о многих важных вопросах.





Пасечник пожелал актерам и всему театральному коллективу долгих лет творческой жизни, вдохновения, создания новых запоминающихся постановок, а также признания и любви со стороны зрителей.









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