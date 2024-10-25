В Ингушетии стартовал Международный кинофестиваль «Золотая башня»

В Ингушетии открылся юбилейный X Международный кинофестиваль «Золотая башня». Глава республики Махмуд-Али Калиматов сообщил, что в этом году фестиваль собрал участников из 20 городов России и семи стран мира.





Калиматов отметил, что на фестивале представили 87 фильмов, среди которых 52 документальных, 15 игровых и 20 короткометражных. Из Северного Кавказа в конкурсной программе участвуют 17 кинолент, а пять из них созданы в Ингушетии. Участники фестиваля приехали из Индии, Китая, Италии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.





Кинопоказы уже начались, а в рамках фестиваля пройдет ретроспектива работ ингушских режиссеров и актеров. В частности, зрители увидят 15 фильмов Суламбека Мамилова и 30 работ с участием заслуженной артистки ЧИАССР и народной артистки РФ Тамары Яндиевой.





Калиматов подчеркнул важность фестиваля для республики, отметив, что он позволяет развивать потенциал местных киностудий и создавать интересное национальное кино. Он добавил, что встреча кинематографистов из разных уголков России и мира способствует сохранению культурного богатства и укреплению конструктивного взаимодействия между народами.





Идея проведения кинофестиваля принадлежит министерству культуры республики и заместителю председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьеву. Главный приз фестиваля представляет собой уменьшенную золотую копию средневековой ингушской башни. Первый фестиваль «Золотая башня» прошел в Ингушетии осенью 2014 года.









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