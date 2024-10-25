Фестиваль китайского кино в Петербурге представит 10 фильмов разных жанров

С 25 по 27 октября в Санкт-Петербурге состоится фестиваль китайского кино, на котором представят десять фильмов различных жанров, созданных за последние несколько лет. Открытие фестиваля пройдет в кинотеатре «Аврора» с показом спортивной комедийной драмы «Пегас 2», которая уже в этом году попала в десятку самых кассовых фильмов мира.





Заместитель генерального директора «Роскино» Оксана Фролова сообщила, что программу фестиваля подготовила делегация из КНР. Она отметила, что в список вошли десять значимых картин, многие из которых получили международные награды. Важно, что представленные фильмы разнообразны по жанрам: среди них можно найти спортивные драмы, комедии, мелодрамы, исторические ленты, а также фантастику и фэнтези.





Фролова также добавила, что организована культурная и деловая программа для китайской делегации, которая включает встречи с российскими кинематографистами и посещение киностудий. Она подчеркнула, что уже удалось начать диалоги о возможном совместном сотрудничестве и съемках. Режиссер Юй Баймэй, прибывший в Россию, сейчас изучает локации и положительно оценил природу и исторические здания. Фролова выразила надежду на организацию совместных проектов в будущем.





Режиссер Юй Баймэй поделился впечатлениями о теплом приеме, который его команда получила в России. Он отметил, что уже посетили Москву и Великий Новгород и выражает надежду, что больше российских зрителей смогут увидеть их фильмы. Баймэй также вспомнил о своей любви к советскому кино, особенно к работам режиссера Эльдара Рязанова, и признался, что фильм «Невероятные приключения итальянцев в России» стал для него любимым.





Фестиваль китайского кино проходит в нескольких городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и Екатеринбурге с 22 по 27 октября. В программе представлены некоммерческие показы, включая фильмы «Шаг к мечте: раз и навсегда», «Я люблю тебя!», «Творение богов» и «Бесконечное путешествие».









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