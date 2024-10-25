Испанский гитарист Анхель Онтальва выступил на открытии дней джаза в Архангельске

В Архангельске открылись «Международные дни джаза», и первым выступающим стал испанский гитарист и композитор Анхель Онтальва. Этот музыкант, известный как основатель авант-рок-группы October Equus и звукозаписывающего лейбла octoberXart Records, представил свои лучшие произведения на фестивале, который проходит в 42-й раз.





Организатор Дней джаза Тим Дорофеев сообщил, что он всегда стремится привлекать исполнителей, представляющих различные направления джазовой музыки. Он отметил оригинальность Анхеля Онтальвы, который развил свой музыкальный стиль под влиянием академической музыки XX века, джаза, киномузыки и прогрессивного рока, передает ТАСС. Дорофеев подчеркнул, что его цель — совмещать разные стили, чтобы сделать программу более разнообразной. Он также добавил, что участие в этом фестивале стало престижным для музыкантов, ведь за 40 лет существования на нем выступили исполнители со всего мира.





В первый день фестиваля также выступил «Уральский диксиленд Игоря Бурко» из Челябинска. Коллектив играет в традиционном стиле диксиленд, известном как «горячий» джаз. Творчество коллектива во многом вдохновлено работой знаменитого трубача и вокалиста Луиса Армстронга.





26 октября фестиваль продолжится концертом «Дети в джазе», на котором выступят юные музыканты из музыкальных школ Архангельска и Северодвинска, а также молодежно-джазовый оркестр под руководством Николая Клишина. В программе прозвучат джазовые стандарты и популярные мелодии, демонстрирующие юные таланты.









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