Докфильм о «Красной машине» посмотрели 150 тысяч финских телезрителей

Документальную ленту о легендарной советской сборной по хоккею показали в эфире YLE TV2.





Показ «Чудес на льду» вызвал общественный резонанс. Он привлек более 150 тысяч зрителей, заявил руководитель канала Саша Иконен в беседе с Helsingin Sanomat.





По его словам, документалку решили показать потому, что она раскрывает важную тему. Также проект качественно сделан. Докленту обсуждали в спортивной передаче телеканала, где гости также затронули вопрос допуска российских атлетов до международных состязаний.





Иконен подчеркнул, что показ «Чудес на льду» не преследовал цель восхваления «Красной машины». Целью было «рассказать, как в сборной боролись с угнетающей системой». «Мы хотели доказать, что у восточного соседа ничего не изменилось», — пояснил он. (цитата по «Иносми»).





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