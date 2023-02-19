Культовая инсталляция Йоко Оно появилась в онлайне в честь ее 90-летия

Виртуальное «Дерево желаний» создал сын художницы и экс-участника The Beatles Джона Леннона, музыкант Шон Леннон, сообщила Guardian.





В день юбилея матери он запустил сайт wishtreeforyokoono.com, где люди из разных стран могут загадывать желания. В проекте уже отметились экс-участник The Beatles Ринго Старр, брат Шона Леннона по отцу Джулиан Леннон, певцы Элтон Джон и Лиам Галлахер, фотограф Энни Лейбовиц и др.





Йоко Оно презентовала «Дерево желаний» в середине 1990-х годов. Инсталляция представляла собой живое дерево, к ветвям которого люди могли прикреплять бумажки с желаниями.





Фото: скриншот / wishtreeforyokoono.com