Завершены съемки нового фильма франшизы «Планета обезьян»

18.02.2023

Завершены съемки нового фильма франшизы «Планета обезьян»
Режиссер Уэс Болл рассказал о завершении съемок фильма «Планета обезьян: Королевство».

Премьера картины запланирована на май 2024 года, передает Collider.

Действие картины развернется после событий фильма «Планета обезьян: Война», вышедшего в 2017 году. Лидер одного из обезьяньих кланов порабощает остальных, чтобы найти технологии, созданные человечеством. Одной из обезьян удается сбежать на поиски свободы.

В актерский состав картины вошли Оуэн Тиг, Фрейя Аллан, Уильям Х. Мэйси. Выйдет ли фильм в России, на данный момент неизвестно. За прокат картины отвечает студия 20-th Century Studios.


Фото: кадр из фильма «Планета обезьян»