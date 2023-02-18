Завершены съемки нового фильма франшизы «Планета обезьян»

Режиссер Уэс Болл рассказал о завершении съемок фильма «Планета обезьян: Королевство».



Премьера картины запланирована на май 2024 года, передает Collider.





Действие картины развернется после событий фильма «Планета обезьян: Война», вышедшего в 2017 году. Лидер одного из обезьяньих кланов порабощает остальных, чтобы найти технологии, созданные человечеством. Одной из обезьян удается сбежать на поиски свободы.



В актерский состав картины вошли Оуэн Тиг, Фрейя Аллан, Уильям Х. Мэйси. Выйдет ли фильм в России, на данный момент неизвестно. За прокат картины отвечает студия 20-th Century Studios.









Фото: кадр из фильма «Планета обезьян»