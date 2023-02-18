Умерла директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева

18.02.2023

Умерла директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева
На 51-м году жизни скончалась директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева, передает ТАСС.

О смерти руководителя сообщила концертный директор коллектива Александра Рерих.

«Да, Ларисы не стало сегодня ночью», — приводит агентство слова Рерих.

О причинах смерти Ларисы Пальцевой не сообщается.

Лидер группы «Ночные снайперы» Дана Арбенина написала в своем Telegram-канале, что сделает все, «чтобы не грустить и продолжать делать то, во что мы так верил и верим с тобой».

Лариса Пальцева родилась в 1972 году в Ташкенте. Пальцева сотрудничала с Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым, занимала пост пресс-атташе Земфиры (внесена в реестр иноагентов).


Фото: Walrus36/Flickr.com