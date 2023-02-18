В музее-заповеднике «Изборск» открылась выставка «Донбасс. Герои»

В Государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Изборск» открылась выставка «Донбасс. Герои» с работами современных художников, посвященными героям Донбасса, передает пресс-служба Минкультуры России.



«Алексей Крюков, Максим Фаюстов — это ребята которые приехали летом 2022 года в Изборск, древний русский город. И мы договорились о выставке, потому что Изборск — это символ вечности, стойкости и крепости России. Мы стоим на границе двух вер, двух культур, стоим за нашу землю, нашу державу», — сказала на открытии выставки директор Государственного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.



Работы, вошедшие в экспозицию, выполнены в традициях русской реалистической школы. Художники Алексей Крюков и Максим Фаюстов, чьи работы представлены на выставке, неоднократно с творческими поездками приезжали на Донбасс, где общались с местными жителями, писали этюды.



«На полотнах запечатлены граждане Донецкой республики, ополченцы, рядовые, офицеры, военкоры — настоящие, подлинные герои, образы простых людей, вынужденных взять в руки оружие и встать на защиту своей земли», — говорится в описании проекта.



Выставку дополнили стихи русских классиков и псковских писателей, посвященные подвигам русских солдат.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России