На картине Пикассо нашли еще одно изображение

Под картиной кисти Пабло Пикассо найдена еще одна работа, передает Художественный музей японской префектуры Аити.



Сотрудники музея исследовали полотно вместе со специалистами из США.



Сообщается, что под красочным слоем картины, написанной в 1902 году, найден эскиз фигуры человека с низко опущенной головой.



Эскиз был создан в так называемый «голубой период» творчества художника, когда Пикассо часто изображал фигуры в такой позе.



Вероятно, Пикассо мог использовать повторно холст.



Полотно было изучено с помощью специальной гиперспектральной камеры, улавливающей свет, разделяя его на волны разной длины.









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